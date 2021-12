Covid, 422 casi attivi a San Marino, scendono i ricoveri. 119 le prime dosi dal 1° dicembre

Alla mezzanotte di ieri 422 i casi attivi di Covid 19 a San Marino. 31 in più, rispetto a martedì 7 dicembre. 47 nei due giorni le nuove infezioni rilevate, a fronte di 16 guarigioni. I ricoveri in area medica sono scesi da 6 a 5, stabili a tre i pazienti covid in terapia intensiva, con tasso di saturazione al 25%. Sul fronte vaccini 5.618 le terze dosi o booster, tutte finora con Pfizer.

Dall'inizio di dicembre inoltre 119 i residenti non vaccinati che hanno superato l'esitanza e che – forse anche sull'onda dell'effetto green pass – hanno deciso di fare la prima dose. A questi si aggiungono anche 27 guariti che hanno ricevuto la dose unica.

Intanto da questa mattina alle 5 diventa operativo il decreto 197: cambiano le regole per l'accesso a bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale. Torna obbligatoria la mascherina a scuola per gli alunni sopra i 6 anni.