Covid, casi in calo. A Montecitorio intervento sui vaccinati Sputnik

Sono 77.029 i nuovi casi in Italia, In calo, ieri erano stati 93.157, 229 le vittime, rispetto alle 375 di ieri.

Nella vicina provincia di Rimini casi in contrazione e ricoveri stabili. Nessun decesso di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese e 765 nuovi contagi. In Emilia Romagna i nuovi casi sono 7447 su 44.099 tamponi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,8%. In regione i decessi sono 32 (più un decesso di un residente fuori regione), età media 85 anni. Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 13 i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 143 (-3), 79 non vaccinati (-5) e 64 vaccinati con ciclo completo (+2). Nei reparti Covid tornano a risalire a 2.413 (+3).

Domani l'ottenimento del super green pass da parte di residenti di San Marino vaccinati Sputnik con booster Pfizer al centro dell'intervento a Montecitorio dell'onorevole Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Commissione Esteri.