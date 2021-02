Nuovo boom di contagi a San Marino nelle ultime 24 ore. Sono infatti 47 i nuovi casi di positività accertati, contro i 24 guariti. Si alza dunque a 374 – ieri erano 351 - il numero dei cosiddetti “positivi attivi”. Non si registrano nuovi decessi. Aumentano di una unità i ricoverati – sono 25 -, ma diminuiscono i pazienti in Terapia intensiva che ora ospita 8 persone, per un livello di saturazione del 67%.

