Covid San Marino, a gennaio via alla vaccinazione pediatrica

Numeri sempre più imponenti per i contagi in territorio. 973 i casi attivi al momento, 126 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. 11 i guariti, restano invece stabili i ricoveri a 31, di cui 7 in terapia intensiva. 942 le persone seguite a casa.

Nella riunione dello scorso 27 dicembre il gruppo delle emergenze, composto dalla commissione vaccini e dai responsabili delle varie unità operative e servizi dell'Iss, ha stabilito che da gennaio sarà possibile vaccinare con le dosi di richiamo, o booster, anche i 16-17enni. Le prenotazioni non sono ancora aperte, dunque al momento non si possono fare, sarà l'Iss a dare il via libera, ma subito dopo è consigliabile utilizzare il servizio online, oppure rivolgersi al cup telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 18 al numero 0549 994889.

Un'altra importante novità, con l'anno nuovo, saranno le vaccinazioni anti-Covid per i bambini nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. L'Istituto Sicurezza Sociale è in attesa di ricevere la prima fornitura di vaccini a mRNA già ordinati da tempo. Saranno disponibili indicativamente da metà gennaio, e anche qui, non appena verrà data via libera, dunque non ora, sarà possibile prenotarsi rivolgendosi al servizio di pediatria, tramite email a pediatria.vaccinazioni@iss.sm.

A San Marino sono già oltre tremila le persone prenotate per poter ricevere il proprio booster, altre quasi cinquemila sono invece attualmente in attesa di poter avere fissata una data.