Covid San Marino: altri 4 positivi alle superiori, più un insegnante. Quarantena per le classi

Arrivano i risultati dei circa 150 tamponi su otto classi delle scuole superiori sammarinesi. Quattro sono i nuovi contagi tra i ragazzi, più un insegnante. Due studenti sono di una classe prima, uno di una quarta e un altro di una quinta. Le classi vanno, dunque, in quarantena. Gli studenti di un'altra erano già in isolamento dopo il focolaio con sette positivi. Quindi, la scuola resta chiusa e anche domani si prosegue con la didattica a distanza. In via di definizione cosa si farà da lunedì.





La circolare del Dirigente Giacomo Esposito alle famiglie