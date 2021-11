Sono 22 i nuovi positivi al coronavirus a San Marino; 22 anche i guariti riscontrati nelle ultime 24 ore. Dunque si conferma il numero complessivo degli attualmente positivi rispetto a ieri: 260. Cambia però la situazione in ospedale - come si evince dal cruscotto Iss alle 11:00 di questa mattina - dove un paziente si trova in Terapia intensiva. Invariato invece il numero dei ricoveri che rimangono due.