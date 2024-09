Csdl verso il Congresso: “Serve più sindacato”

"I nostri valori nell'orizzonte europeo": è l'ampio ombrello sotto il quale la Csdl declina temi e priorità: accordo di associazione, politiche di sviluppo, riforma tributaria e il debito pubblico, sanità, contratti e politiche del lavoro, la politica dei redditi, la lotta all'inflazione, terza età e disabilità, la partecipazione democratica dei cittadini, i diritti dei lavoratori e pensionati frontalieri, l'unità sindacale.

Tra le tematiche più care alla Confederazione, già oggetto di studio e approfondimento, insieme alla tenuta dello stato sociale, ci sono la casa e il caro affitti, “anche alla luce - ricorda la Csdl - degli effetti provocati sul mercato immobiliare sammarinese dalle residenze atipiche”.

Non dimentica i temi internazionali, a partire dai conflitti in corso, Ucraina e Medio Oriente. La prima organizzazione sindacale della Repubblica - osserva la Csdl - per longevità e per numero di iscritti si analizza, nell'ottica del rinnovamento: nel documento viene infatti valorizzata la presenza di giovani attivisti divenuti funzionari a tempo pieno nelle Federazioni. È il ricambio generazionale, per favorire il quale serve formazione.

L'attività legata a contratti e vertenze, studio di dati e norme – commenta poi la Csdl – ha nel tempo sacrificato la presenza sui luoghi di lavoro. “C'è bisogno di più sindacato” – dice – guardando all'obiettivo di potenziare la struttura organizzativa, per dare più spazio al confronto diretto con i lavoratori.

Prossimi appuntamenti, a fine ottobre: l'Assemblea generale e l'avvio delle assemblee precongressuali in tutti i settori, per arrivare alla nomina dei delegati che, sulla base degli iscritti, saranno circa 320.