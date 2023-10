Dal 7 novembre ogni centro sanitario avrà un suo numero dedicato

Dopo circa un anno e mezzo di cot, la centrale operativa territoriale, si passa al sistema del “triage” infermieristico decentrato. “E' un obiettivo che ci siamo dati – dichiara il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni – fin dal mio insediamento, insieme al Comitato esecutivo e al Direttore della Medicina territoriale. Dal 7 novembre ci saranno dei numeri dedicati per chiamare il proprio centro sanitario e mettersi in contatto con il proprio infermiere, con il proprio medico, così da ricreare un rapporto di fiducia che si era un po' perduto”. Per il Centro Sanitario di Serravalle occorrerà chiamare lo 0549 981982, per Borgo Maggiore 0549 981983 e per il Centro Sanitario di Murata, 0549 981984. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

In questa nuova fase sperimentale, in via transitoria, sarà possibile continuare ad utilizzare anche il numero 0549 981981 della cot che subentrerà in automatico in presenza di un sovrannumero di chiamate nei singoli centri della salute. Inoltre le linee telefoniche raddoppieranno dalle attuali 30 a 60, assicurando quindi una maggiore capacità di risposta in tempi più brevi. Soddisfazione e fiducia sulle nuove modalità per contattare i centri sanitari da parte del Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli e del Direttore Generale Iss Francesco Bevere.

Il Direttore Sanitario Sergio Rabini ha inoltre comunicato che proprio oggi sono arrivate 1.440 dosi del vaccino anti-covid Pfizer/BioNTech a mRNA di ultima generazione, specifico contro le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 . Per la somministrazione occorrerà prenotarsi al Cup oppure on line. Quasi 400 intanto coloro che oggi, nel primo dei quattro open day dedicati, hanno optato per la vaccinazione antinfluenzale. Le altre date sono il 31 ottobre e in novembre il 9 e il 16. Per vaccinarsi in altri giorni occorre prenotare al Cup che fornirà tutte le informazioni del caso, compresa la possibilità di eseguire in contemporanea i vaccini antinfluenzale e anticovid.