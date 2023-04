Dieci giorni di incontri, esercitazioni e seminari per i Vigili del Fuoco di tutta Europa: la Polizia civile di San Marino c'è

sentiamo Alessandro Paola e Athos Gattei

A Roma iniziati dieci giorni di eventi coi Vigili del Fuoco provenienti da tutta Europa: c'era anche la sezione antincendio della Polizia Civile di San Marino. Apprendere nuove tecniche, migliorare prestazioni di soccorso, confrontarsi con le ultime tecnologie. Questi gli obiettivi del grande evento dei vigili del fuoco, a Roma con colleghi di tutta Europa. Domenica giornata al Circo Massimo, aperta al pubblico, coi volontari della Protezione Civile e la Croce Rossa, per sensibilizzare la popolazione a comportamenti responsabili, ma anche avvicinarla al mondo del volontariato. Un confronto a tutto campo, tra seminari ed esercitazioni, fino al 24 aprile, grazie all'organizzazione del comando di Roma. Non poteva mancare la sezione antincendio della Polizia civile, guidata dall'ispettore Athos Gattei, insieme ai sovrintendenti Matteo Gasperoni e Silver Rossi, all'assistente capo Francesco Marcaccini e all'assistente Andrea Raschi. Dopo l'incontro col capo dei Vigili del Fuoco Guido Parisi, foto di gruppo nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco ha riservato loro un saluto all'Angelus. Tra i tanti eventi in programma, il saluto del sindaco di Roma Gualtieri in Campidoglio, l'incontro con la cittadinanza in piazza del Popolo, e a Villa Borghese inaugurazione del 53esimo anniversario della Giornata della Terra.

Nel video le interviste a Alessandro Paola, Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Roma, ad Athos Gattei, responsabile sezione antincendio Polizia civile San Marino, e il saluto di Papa Francesco