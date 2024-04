Disabilità, Tomassoni (Attiva-Mente): "Questioni che non devono avere colore politico"

Nel video l'intervista a Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente

"Le questioni della disabilità non devono avere colore politico", serve un impegno collettivo. Nell'anno delle celebrazioni del 50° anniversario della Carta dei Diritti, “la politica affronti le questioni legate alla disabilità”, che “non dovrebbe essere un argomento marginale, ma una priorità trasversale che richiede attenzione e azioni concrete”. Così Attiva-Mente che non risparmia critiche ad “una legislatura – obietta - tra le più deludenti in termini di risposte”. "Abbiamo ritenuto necessario, utile e anche giusto - rimarca Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente - in questa fase, richiamare le forze politiche a responsabilità che gli sono proprie, ovvero ascoltare le istanze e le problematiche dei cittadini, in questo caso i cittadini con disabilità che attendono da diverso tempo risposte che tardano ad arrivare, ad essere implementa5te e rese a loro tangibili".

L'associazione, in questa fase pre-elettorale, lancia precisi messaggi alla forze politiche e si appella “affinché si lavori su programmi attendibili per una San Marino più inclusiva e solidale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione fisica, intellettivo-relazionale o sensoriale”. "Ci sono dei provvedimenti sicuramente urgenti, come il provvedimento sulla Vita Indipendente - precisa Tomassoni - perché sarebbe un segno di rottura rispetto ad un modo di vedere la disabilità che non è più attuale. Bisogna considerare la persona come titolare di diritti umani e non solo come bisognosa di cure e protezione quindi con approccio caritatevole e paternalistico. Non è più di questo tempo".

Vita indipendente e inclusione lavorativa già al centro di due progetti di legge presentati da Libera, ma mai esaminati in prima lettura. “Proposte - assicurano oggi - che con coerenza, rifaremo in campagna elettorale e nella prossima legislatura. Non servono ricette mirabolanti ma molta concretezza; diffidiamo – conclude il partito - da chi racconta soluzioni, anche legate alla disabilità, solo in campagna elettorale per accaparrarsi qualche voto in più”.

