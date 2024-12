E.R: allerta arancione per temporali. Pioggia insistente sul Titano, neve sull'Appennino

La tempesta dell'Immacolata, con vento intenso, bufere di neve sulle montagne, pioggia, mareggiate e acqua alta a Venezia, sta flagellando l'Italia da nord a sud, come previsto da giorni dai meteorologi. Rinviate le iniziativa previste per la giornata dell'Immacolata. Maltempo è previsto anche nelle prossime ore con l'allerta gialla in 10 regioni e arancione su parte dell'Emilia Romagna e in Calabria.

L'allerta neve riguarda l'Appennino fra il Bolognese e il piacentino e l'area collinare del settore nord-occidentale della Regione, mentre la Romagna è in allerta arancione per temporali e criticità idrogeologica. Attenzione anche nella pianura modenese e reggiana per la piena dei fiumi e sulla costa ferrarese per lo stato del mare. Oggi sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Pioggia insistente su San Marino.

Le nevicate sono limitate a quote superiori ai 800-900 metri. È prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emiliani generate dalle precedenti precipitazioni con superamenti della soglia 2.