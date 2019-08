Emilia-Romagna: allerta gialla per piogge e temporali

Sono in arrivo piogge e temporali al Nord-Est e al Centro. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. E domani sarà allerta gialla in cinque regioni. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Domani allerta gialla per rischio temporali nelle stesse Regioni. I fenomeni temporaleschi – scrive la Protezione Civile di San Marino - saranno più probabili sul nostro territorio nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all'esaurimento nella seconda parte della giornata.