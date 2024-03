Esiste una parità di genere in Cinema e tv? Il convegno all'Università di San Marino

Nel video le interviste a Domizia De Rosa (presidente Women in Film, Television & Media Italia), Maria Elena D'Amelio (docente Unirsm - gruppo di lavoro L.E.I.) e Paolo Rondelli (direttore Istituti culturali San Marino)

Donne protagoniste o comparse in cinema e tv? A spiegare l'importanza del loro contributo nell'audiovisivo è un convegno organizzato dall'Università di San Marino, in collaborazione con l'Authority Pari Opportunità. Evidente lo squilibrio di lavoratori uomini e donne nelle posizioni creative, come sceneggiatura e trucco, rispetto a quelle manageriali, come produzione e distribuzione. Troppe donne nel primo caso e poche nel secondo. A promuovere proprio la parità di genere nel settore è l'associazione Women in Film, Television & Media Italia, che ha partecipato alla tavola rotonda, curata dal Laboratorio di Educazione all'Identità di genere dell'Ateneo sammarinese. Si parte da riflessioni e spunti come quelli forniti dal film di Paola Cortellesi, “C'è ancora domani”.

"I trend italiani sono analoghi a quelli europei e statunitensi - spiega Domizia De Rosa, presidente Women in Film, Television & Media Italia -. Troviamo sempre lo stesso dato: dove aumenta il budget, l'investimento e il potere, la presenza maschile è nettamente superiore. Servirebbe un investimento specifico su professionalità femminili per attivare una crescita nel loro lavoro". "Una delle missioni dell'Università di San Marino è far conoscere le nostre ricerche alla cittadinanza - aggiunge Maria Elena D'Amelio, docente Unirsm -. Come gruppo L.E.I. ci teniamo molto a parlare della condizione femminile, dei progressi fatti e quelli ancora da fare". Anche sul Titano la scelta di film e spettacoli è curata dagli Istituti culturali con lo scopo di offrire una scelta più ampia e inclusiva possibile. "C'è sempre uno spazio riservato anche alle figure e protagoniste femminili - commenta Paolo Rondelli, direttore Istituti culturali San Marino -, oltre a discussioni e dibattiti sul tema".

Nel video le interviste a Domizia De Rosa (presidente Women in Film, Television & Media Italia), Maria Elena D'Amelio (docente Unirsm - gruppo di lavoro L.E.I.) e Paolo Rondelli (direttore Istituti culturali San Marino)