Europa e giovani: a San Marino torna EDS Skills Training

Tre giorni di incontri, rapporti internazionali e dibattiti: è EDS Skills Training l'evento di formazione dei giovani del PPE arrivato alla quarta edizione. Diversi gli ospiti internazionali (Mario Mauro, ex Ministro della Difesa italiano, Massimiliano Salini, membro del Parlamento Europeo, Ivan Botoucharov, segretario generale EDS e Markus Krienke, professore dell'Università di Teologia di Lugano) che da venerdì 23 a domenica 25 interverranno per parlare di Europa e stimolare riflessioni sul tema. “Questo appuntamento è un ulteriore conferma – evidenzia il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini – dell'intensa attività che i Giovani Democratico Cristiani stanno portando avanti a San Marino e negli organismi internazionali. Un passo importante – aggiunge – anche per il lavoro che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta conducendo verso l'accordo di associazione con l'UE”.

"I giovani devono essere partecipi e i Giovani Democratico Cristiani - sottolinea Lorenzo Bugli, presidente GDC - grazie all'opportunità che noi riusciamo ad offrire concretamente con il Partito Popolare Europeo e con i network dei giovani del PPE vogliamo proprio immergere i giovani in questa realtà che è concreta. Noi siamo attivi a livello europeo e vogliamo far partecipare tutti i ragazzi proprio in questo attivismo concreto. L'Europa oggi è il nostro obiettivo. Dobbiamo farlo vivere ai ragazzi, farli sentire protagonisti e grazie ai GDC questo oggi è possibile".

L'evento è aperto a tutti proprio per capire ed entrare in maniera concreta in quella che è la realtà dei GDC e del Partito Popolare Europeo. Nella giornata centrale di sabato 24 focus dedicato alle donne e ai ruoli ricoperti in ambito internazionale.

"Ci sarà proprio un'attività di brainstorming dove tutte le ragazze provenienti da ogni paese d'Europa - evidenzia Sara Marinelli, responsabile rapporti internazionali GDC - parleranno del ruolo delle giovani donne nel proprio paese; se ci sono determinate discriminazioni, problemi. E lavoreremo proprio con il fine di portare avanti battaglie e diritti che le donne dovrebbero avere".

Nel servizio le interviste a Lorenzo Bugli (Presidente GDC) e Sara Marinelli (Responsabile rapporti internazionali GDC)