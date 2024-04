Expo 2025 Osaka: emesso il bando per la gestione del padiglione di San Marino

La Segreteria di Stato Turismo rende noto che è stato emesso un bando per la raccolta di manifestazione di interesse per la gestione del padiglione della Repubblica di San Marino all'Expo 2025 di Osaka.



Al Titano è stato assegnato un spazio espositivo nell’area CS-2 dedicata al sottotema "Saving Lives" (salvare delle vite) all’interno di un cluster contenente 11 padiglioni. Il sottotema di riferimento scelto potrà comunque essere anche trasversale agli altri due temi della fiera: "Empowering Lives" (potenziare delle vite) e "Connecting Lives" (connettere le vite).



Il bando si rivolge agli operatori economici e ai liberi professionisti sammarinesi a cui affidare il servizio di creatività, sviluppo e realizzazione di tutti i contenuti del padiglione. Nello specifico il vincitore del bando dovrà curare la progettazione degli oggetti espositivi e delle vetrine espositive, tutti i contenuti grafici e multimediali del Padiglione, la comunicazione e dovrà gestire l'immagine della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale.



Tutte le informazioni sono disponibili dell'apposita sezione sul portale gov.sm, nella sezione "Bandi, appalti e avvisi pubblici". È possibile inviare le manifestazioni di interesse fino al 13 maggio, entro le ore 12.