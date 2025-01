FULI Csdl, Agostino D'Antonio: “Continuare a difendere contratto erga omnes”

Nel servizio l'intervista ad Agostino D'Antonio (Segretario uscente FULI Csdl)

Si chiude con il 16° congresso della Federazione Unitaria Lavoratori Industria il ciclo di incontri di federazione CsdL che precedono il 21° Congresso del sindacato in programma dal 19 al 21 febbraio. Nella relazione del Segretario uscente Agostino D'Antonio toccati i principali temi economici e politici a livello sammarinese e mondiali. Occhi puntati sull'Europa, aspetto che maggiormente impegnerà San Marino nei prossimi anni.

"L'Associazione all'Europa comporterà sicuramente un grandissimo impegno a tutte le parti sociali, datoriali, a politica - afferma Agostino D'Antonio, segretario uscente FULI Csdl - ma soprattutto anche la difesa nei prossimi tre anni del contratto erga omnes perché tre anni in senso contrattuale non vuol dire che i contratti non vanno difesi".

Nel servizio l'intervista ad Agostino D'Antonio (Segretario uscente FULI Csdl)