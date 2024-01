Giornata della memoria: numerosi messaggi e iniziative a San Marino

“Il 27 gennaio, giorno della scoperta del campo di concentramento di Auschwitz e dell’inizio della liberazione dei deportati imprigionati al suo interno, è il giorno che ha posto fine a questa esperienza disumana”: così il Partito Democratico Cristiano Sammarinese accende la luce sugli ultimi giorni dell'olocausto, per non dimenticare. “Terribile esperienza – aggiunge la DC – rimasta scritta nei cuori di coloro che l’hanno vissuta e che lungo questi anni l’hanno più volte testimoniata”.

Uno degli slogan di questa giornata è “Never again”, quel “Mai più”, scrive il Movimento RETE, deve comprendere tutti, anche i palestinesi. A dirlo sono soprattutto gli ebrei, i rabbini, i figli di chi i campi di concentramento li ha vissuti, aggiunge Rete, che contestano il progetto sionista del governo di Israele diretto a cacciare i Palestinesi dai loro territori.

Anche Libera richiama all'attualità della guerra: “Violenza, discriminazione, emarginazione, terrorismo – scrive - sono all'ordine del giorno in medio oriente e Ucraina, fino ad arrivare allo stermino che sta accadendo in Palestina”.

Per la CDLS, in un mondo attraversato da guerre che ogni giorno seminano dolore e morte, serve rendere attuale il ricordo dell'olocausto e richiamare il valore della pace. Il Comites sottolinea l'importanza di studiare, affinché nessuno subisca più quello che è toccato a milioni di persone.

Alla Galleria Carisp la Giunta di Castello di Città ha organizzato delle letture per bambini, curate dai Lettori con la valigia, per costruire un domani libero e uguale per tutti. Al termine la visita con l'Associazione Treno Bianco Azzurro alla Galleria Montale, che ha accolto i rifugiati durante i bombardamenti.

A Borgo Maggiore, questa sera, la Camminata della Memoria: obiettivo approfondire la storia degli ebrei a San Marino insieme allo storico Verter Casali, organizzata dall'Associazione La Genga.

Al Centro Sociale di Fiorentino la proiezione del film “Il bambino con il pigiama a righe” e l'invito alla cittadinanza ad accendere un lume in ricordo delle vittime dell'olocausto.