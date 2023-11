Giornata nazionale della Colletta Alimentare: a San Marino la raccolta di prodotti alimentari essenziali

Torna la Colletta Alimentare per acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Alla 27esima Giornata Nazionale aderisce anche San Marino: proprio ieri l'iniziativa è stata presentata alla Reggenza. Oggi, quindi, nei principali supermercati e punti vendita del Titano, troverete l'abituale esercito di volontari, impegnati a raccogliere prodotti alimentari essenziali per chi si trova in condizioni di fragilità.

Un numero che cresce a guardare gli ultimi dati del Rapporto Caritas 2023 su Povertà ed esclusione sociale. In Italia sono oltre 5 milioni 674 mila i poveri assoluti, pari al 9,7% della popolazione. Un residente su dieci oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso. “È un fenomeno ormai strutturale e non più residuale come era in passato"– recita il rapporto.