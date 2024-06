Giovani sempre più isolati e aggressivi. Il sociologo Amicucci: "Puntare su educazione alle emozioni"

Franco Amicucci su Zoom

Si alza il livello di violenza giovanile tanto da assumere ormai i contorni di vera emergenza sociale. L'uso smodato dei social accentua da un lato l'isolamento che spesso dà impulso all'aggressività coperta dall'anonimato, dall'altro l'esibizionismo sfrenato con effetti distorti sulla salute mentale dei ragazzi. Occorre, dunque, ripartire dalla consapevolezza delle emozioni. Il sociologo e formatore Franco Amicucci, cita la teoria americana del “semaforo della rabbia” per riconoscere cosa si prova e gestire, per l'appunto, le emozioni attraverso i colori.

Nel video il contributo su zoom di Franco Amicucci, sociologo e formatore (UniCamillus Management Academy)