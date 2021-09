Il Soroptimist Club compie 100 anni: un'esistenza dedicata alla solidarietà

Nei 100 anni della loro storia, le donne del Soroptimist di tutto il mondo "hanno costantemente costruito ponti di pace e amicizia, lavorando insieme per migliorare la condizione di vita di altre donne e ragazze": con questo messaggio si è aperta la cerimonia per il centenario della Fondazione, tenutasi al giardino dei Liburni. Per celebrare la ricorrenza si è deciso di piantare un albero, per la precisione un carpino, e posare una pietra nel cuore del centro storico di San Marino Città. Nel corso degli anni è stato fatto un lungo percorso, frutto del lavoro dell'associazione. Tanto è stato fatto ma, sottolinea la presidentessa Laura Rossi, si può ancora fare molto.

Nel video l'intervista a Laura Rossi, Presidente Soroptimist Club San Marino