Incendio a Faenza: rimandati a domani gli esiti dei controlli specifici sulla qualità dell'aria

Erano attesi per oggi ma slittano a domani gli esiti delle analisi specifiche effettuate dall'Arpae di Ravenna, sull'eventuale presenza nell'aria di diossine, idrocarburi e metalli, a seguito del maxi-incendio che ha distrutto il capannone della Lotras System in Via Deruta a Faenza, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Un ritardo motivato - fa sapere una nota diffusa dal Comune - dalla “complessità delle verifiche da eseguire e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'ASL”. “Per il momento – conclude la nota - restano valide le precauzioni consigliate nei giorni scorsi, in modo particolare il lavaggio accurato dei prodotti ortofrutticoli raccolti sul territorio”.