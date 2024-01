Influenza: alta incidenza e ricoveri, ma la campagna vaccinale ha funzionato a San Marino

Sulla situazione influenza a San Marino sentiamo nel video il direttore Cure Primarie e Salute Territoriale dell'Iss, dott. Agostino Ceccarini

Influenza: Il picco è atteso tra pochissimi giorni, l'incidenza a San Marino è piuttosto alta: se in Italia la media su mille abitanti è di 17,2 casi, sul Titano il numero di pazienti sale a 20. Le caratteristiche? Febbre, tosse, sintomi respiratori, dolori muscolari. I sintomi sono po' come lo scorso anno, anche se occorrerebbe il tampone per avere la certezza si tratti di influenza. Essendo alta l'incidenza, il numero dei pazienti che hanno subìto problematiche è aumentato, per quanto la pressione sull' Ospedale di Stato non preoccupi: il numero dei ricoveri è più alto rispetto agli scorsi anni ma contenuto, anche grazie alla buona risposta all'attività della campagna vaccinale, che ha raggiunto il 40% delle persone con patologie croniche.

Per quanto riguarda il Covid, che continua a circolare benché in forma molto più leggera, rispetto all'ultima rilevazione del 27 dicembre: i positivi attivi sono passati da 46 a 54, anche se diminuisce sensibilmente il tasso di incidenza. Restano 3 i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Purtroppo anche due decessi di pazienti positivi che porta il totale delle morti legate al Covid a 130 da inizio pandemia. Nel ribadire in generale l'importanza della campagna vaccinale antinfluenzale, che ha ridotto la percentuale dei ricoveri ospedalieri, il dotto Ceccarini mostra il nuovo opuscolo arrivato nelle case delle famiglie sammarinesi, con i disegni dei bambini in copertina e con all'interno il calendario pediatrico vaccinale, dove è stato recentemente aggiunto tra gli obbligatori quello anti varicella.

