Intelligenza Artificiale, Tombari fa il pieno alla Sala di Borgo

Sentiamo Federico Tombari

Intelligenza Artificiale, conoscerla nelle prospettive e negli orizzonti applicativi, ma anche negli utilizzi attuali. Un ambito di interesse che si allarga – e non c'erano solo i giovani a riempire la sala della Casa del Castello di Borgo Maggiore – visto il boom degli ultimi anni legato all'avanzamento della tecnologia, sempre più pervasiva nel nostro vivere quotidiano. Lo stato della ricerca nell'incontro informativo promosso da PID, Associazione Professionisti per l'Innovazione Digitale, esplorando anche gli scenari più prossimi.

“Ci sono molte applicazioni, che fino a qualche anno fa erano solamente all'interno degli operatori scientifici – spiega il relatore Federico Tombari - e che adesso stanno iniziando a venire fuori, ad essere applicate ed essere utilizzate. Una di questi, ad esempio, è la grande sfida della robotica, della guida autonoma. Ci sono già dei taxi - ad esempio a Phoenix, in Arizona - che si guidano in maniera autonoma”. E' Federico Tombari a fare il punto: nato e cresciuto a San Marino, oggi è manager alla Google di Zurigo e docente alla Technical University di Monaco, esperto in intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Sul campo le opportunità per un'ampia platea, dal singolo alle aziende: “aziende come Google e molte altre utilizzano un servizio di intelligenza artificiale per migliorare le applicazioni che troviamo sul nostro smartphone; per migliorare i motori di ricerca. Poi c'è tutta la parte 'enterprise', che è quello legata all'applicazione dell''intelligenza artificiale per le aziende. Quindi, si utilizzeranno dei modelli cosiddetti 'custom', cioè specializzati per i servizi che vengono offerti alle grandi aziende, sui dati che vengono raccolti all'interno delle aziende”.

Nel video Federico Tombari, manager di Google