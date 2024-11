Jesc2024: le IdolsSM sul palco per una nuova prova. Le prime immagini

La delegazione sammarinese che partecipa al Junior Eurovision 2024 nel pieno degli eventi che coinvolgono i 17 Paesi partecipanti, tra cui le nostre Idols.SM, Dopo una cerimonia di apertura in tono minore in segno di solidarietà per i morti dell’uragano Dana che ha devastato la Comunidad Valenciana: spazio subito alle prove, Asia, Giulia, Giorgia e Verastefania rappresenteranno il Titano con la loro “Come Noi” che hanno portato anche sul palco della Caja Magika.

Foto di rito e pigiama party per i giovani cantanti, nonché foto con le bandiere. Dalle 21 di venerdì sarà possibile votare i tre artisti preferiti tramite il sito jesc.tv, dove si possono vedere delle anteprime di tutte le esibizioni. Sarà possibile votare anche per il proprio Paese.

Ecco una anticipazione delle Idols.SM