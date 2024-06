L'inclusione tra le onde, Al mare con Batticinque ed Aquabike San Marino

Nel video l'intervista a Samanta Beccari, Segretaria AquaBike San Marino

Il diritto alla leggerezza, tra le onde del mare. Magari su una moto d'acqua. Anche per l'estate 2024 Batticinque ed AquaBike San Marino propongono per bambini o ragazzi con sviluppo atipico un'uscita in moto d'acqua con istruttori certificati. Nei fine settimana dal 30 giugno fino al 24 agosto, l'adrenalina dell'inclusione è a portata di click. Per partecipare basta scaricare e compilare il modulo sul sito dell'associazione Batticinque. Il resto sarà tutto in riva al mare, con amici e famiglie.

