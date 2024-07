L'Intelligenza artificiale al servizio della Publiphono a Rimini

L'intelligenza artificiale a Rimini è usata per ritrovare i bambini che si sono persi. Ne dà notizia oggi il Corriere di Romagna. Il servizio di Publiphono ha utilizzato la tecnologia per generare un appello che consentisse ad un bambino proveniente dalla Repubblica ceca di riabbracciare i genitori.

«Un sistema - spiegano da Publiphono - capace di creare audio di alta qualità non distinguibile da una voce umana. Con la possibilità di scegliere tra oltre mille voci diverse in più di 150 lingue e dialetti, l’AI ha permesso di lanciare un messaggio tempestivo e comprensibile per i parenti del bambino».

Uno strumento dunque che si arricchisce le capacità di Publiphono Rimini di ritrovare i bimbi smarriti in spiaggia, quasi un migliaio a stagione. Nel 2023 698 minori, 97 anziani e 16 animali da compagnia sono stati rintracciati grazie al servizio offerto. Anche a inizio stagione i numeri sono già importanti con 100 persone recuperate per una media di 15 a settimana.