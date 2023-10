L'istruzione salverà il mondo, a Palazzo Nicolò Govoni ricevuto in udienza

Nel video l'intervista a Nicolò Govoni, presidente “Still I Rise” e Sara Conti

I Capitani Reggenti inaugurano il semestre ricevendo in udienza Nicolò govoni e due studenti della scuola internazionale “Still I Rise”. È un' udienza particolare quella che inaugura il semestre della nuova Reggenza, che ricevendo il presidente Nicolò Govoni ed i vertici di “Still I Rise”, Onlus che ha creato realtà formative nei luoghi più poveri e dimenticati della terra, mette al centro il tema dell'accoglienza, che fa parte della storia di San Marino. Lo sottolinea il Segretario all'istruzione Belluzzi che si commuove nel ricordare la giovane vittima di un naufragio che partì dal Mali con la pagella cucita addosso, come fosse un passaporto

Se la storia di Doris e Mohamed, lei kenyota e lui rifugiato etiope, ha una prospettiva diversa è perché ora studiano nella scuola internazionale di Nairobi, e dell'udienza a San Marino non perdono nemmeno una parola, attenti accanto al loro interprete. “Più che imparare insegnano” ammette Nicolò.

Un mese fa la consigliera Sara Conti, che nel 2020 candidò Govoni al Nobel per la Pace, è andata a Nairobi, per vivere da vicino la scuola internazionale “Still I Rise”. Quest'anno ha candidato al prestigioso premio l'intera organizzazione. I Capitani Reggenti hanno ricordato il rapporto particolare tra la Onlus e San Marino, dalla cui sintonia è nata la legge che dal 2021 permette a single o famiglie sammarinesi l'affido temporaneo di minori stranieri non accompagnati. Infine lo strappo al protocollo, con “la danza del riscatto” di Doris e Mohamed.

