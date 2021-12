La cannabis può ridurre la fertilità

Un lavoro realizzato dai ricercatori della Washington State University fa emergere che la cannabis può ostacolare la funzione riproduttiva. Un'esposizione intensa ma a breve termine ai suoi vapori, infatti, ha dimostrato di abbassare il numero di spermatozoi e di rallentarne il movimento.

Lo studio è stato condotto in laboratorio sui topi. Gli effetti sono stati riscontrati non solo nei padri, ma anche nei figli. Kanako Hayashi, autore corrispondente dell'articolo, dice che si tratta di un "avvertimento" perché "puoi prendere la cannabis per uno stress momentaneo, ma potrebbe influenzare la tua prole".



Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Toxicological Sciences.