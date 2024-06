La due giorni di Rapublic si chiude con il concerto di Artie Five e Digital Astro

Dall'olimpo della scena rap agli artisti emergenti, fino ai freestyler e la gran chiusura con i dj set. Sul palco di Rapublic per due giorni è esplosa la voglia di rap in un contesto urban, colorato dai graffiti dei writer della zona. Una quarta edizione del format targato associazione YOUth che ha fatto cantare e ballare i giovani al Campo Bruno Reffi. Dopo Nitro, ieri sera Artie Five e Digital Astro. Dopo Tecniche perfette, una delle gare di freestyle più importanti del panorama italiano, Checkami sul tempo: 20 rapper emergenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati proponendo un brano a testa.