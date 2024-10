La giornalista Maria Letizia Camparsi vince il Premio Vera Schiavazzi

le immagini della premiazione

Maria Letizia Camparsi, collega di San Marino RTV, è stata premiata ieri sera a Torino per aver vinto il premio “Vera Schiavazzi” 2024 con il reportage “Tin bota Romagna – Storie dell'alluvione”. Il premio, giunto alla sua settima edizione, è rivolto a studenti ed ex studenti under 35 dei master di giornalismo italiani. Il tema di quest'anno era “Libertà e partecipazione”. La giuria di 9 giornalisti presieduta da Simonetta Rho, ha decretato la vincitrice all'unanimità. È stata apprezzata particolarmente la professionalità con cui è stato curato il lungo lavoro, che ha sorpreso i giudici vista la giovane età di Maria Letizia Camparsi.