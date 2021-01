La nascita di Radio San Marino fra le domande dell'"Eredità"

La storia di San Marino RTV è entrata a far parte delle domande del quiz di Rai 1 "L'eredità", condotto da Flavio Insinna. Lo scorso sabato, durante la prova "I Fantastici Quattro", in cui cinque concorrenti devono indovinare l'anno in cui sono avvenuti determinati eventi, è stato chiesto quando sono iniziate le trasmissioni di Radio San Marino. Le scelte possibili erano 1923, 1958, 1993 e 2014.





La concorrente Marilina ha risposto 1958, mentre la risposta corretta era 1993, dato che nacque il 25 ottobre di quell'anno. Insinna, nel correggere la partecipante, ricorda anche la nascita della TV successiva degli "amici di San Marino".