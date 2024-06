La protesta di Apas: cartelli e striscioni davanti il rifugio

La protesta di Apas, durante il Rally, si sposta in strada: sono apparsi, davanti al rifugio, cartelli e scritte contro il passaggio delle auto. "Nonostante la deliberazione del Consiglio Grande e Generale che ha sancito il divieto di svolgimento di gare automotoristiche nei pressi del Rifugio APAS oggi, oltre 200 macchine transiteranno davanti al Rifugio per quanto a velocità ridotta, causando stress, disagio e paura ai cani e gatti della struttura e ai cavalli presenti in quella zona". scrive l'Associazione Protezione Animali Sammarinese sui social, per riaffermare il mancato rispetto della delibera consigliare da parte del Governo che ha accolto le richieste dell’organizzazione.