La Reggenza nelle scuole: nuove visite alle Elementari e Infanzia

Le visite della Reggenza nelle scuole

Ai Capitani Reggenti presentano il progetto di plesso alla riscoperta del Castello e della stessa scuola “Il Mulino”. Sono gli alunni delle elementari di Faetano che cantano l'inno dell'istituto inventato proprio dai bambini 30 anni fa. Il canto anche per i piccoli dell'infanzia di Faetano “Tappeto Volante”, con una melodia legata al progetto in atto sull'orto botanico e una seconda canzone con il lingua dei segni.

Un tour nelle aule a Montegiardino, dove i bimbi dell'infanzia del “Grillo Parlante”, parlano di sport nel progetto “Salvatore l'Allenatore” e della sua importanza legata all'apprendimento. Ai Capi di Stato donano il manuale della felicità, regole scritte da loro per vivere in benessere, con il progetto Healthy Habits. Per i più piccoli mani in pasta, nel fare biscotti. Alla scoperta dell'identità e del territorio alle elementari di Montegiardino, a partire dal perché la scuola si chiami “L'Olmo”. Ai Capi di Stato mostrano anche i 4 laboratori misti: lavori con la cera, la creta, il filo, materiale da riciclo. Tutti manufatti che venderanno alla Festa del Castello per finanziare uscite e attività didattiche.

In occasione degli auguri di Natale ancora musica e due canzoni, frutto della collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese e l'Infanzia di Borgo Maggiore: l'inno del “Biancospino”, composto e musicato per la scuola e il canto dell'accoglienza di Alessandra Tosi, nato per dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Alle Elementari “La Roccia” i più piccoli portano un canto in inglese; i più grandi l'esito del lavoro fatto in classe, riflettendo sul valore dell'amicizia come sostegno nei momenti più difficili, dopo due anni segnati, per il Covid, dalla distanza.