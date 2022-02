La Reggenza visita la Gendarmeria: “Azione costante per preservare il territorio”

Sentiamo Maurizio Faraone e Luca Beccari

Una visita formale, nella sua ufficialità e concreta, nel messaggio che i Capitani Reggenti portano a tutto il Corpo della Gendarmeria. Davanti ad una rappresentanza di militari – sui 70 in organico – Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini ringraziano per una azione costante nel “preservare un territorio e una identità statuale – dicono – dando insieme ordine e disciplina ad una comunità” con un riconoscimento particolare per le tante attività di presidio e controlli, durante l'emergenza pandemica. Riconoscendone l'importanza, garantiscono sostegno agli investimenti nella sicurezza dei cittadini e di un Paese che sempre più si apre a livello internazionale.









“Un Corpo che da 180 anni impegna risorse ed energie a garanzia della sicurezza nazionale – ricorda il Comandante Maurizio Faraone - allargando nel tempo competenze e ambiti di specializzazione”, e fornisce i dati sulla mole di lavoro, dai vari uffici e nuclei fino alla Centrale Interforze. Ringrazia i suoi Gendarmi per l'impegno e il lavoro, intensificato nei mesi della pandemia; ringrazia i Capi di Stato per una visita che – dice - “non è solo simbolica e formale. L'attenzione delle loro Eccellenze e delle istituzioni verso il lavoro dei corpi di Polizia è un messaggio, in termini di auspici, verso un potenziamento delle nostre capacità e risorse”.

La versatilità delle mansioni e la capacità di acquisire nuovi strumenti, di pari passo all'evolvere della criminalità, la qualità del lavoro durante l'emergenza anche nelle parole del Segretario agli Esteri Beccari che torna sull'importanza di investire nella sicurezza. “La Gendarmeria si è evoluta – dice Beccari - ma paradossalmente questa evoluzione non è stata accompagnata da un rafforzamento degli organici. Rispetto a questo – ricorda - stiamo ponendo rimedio, con un corso-concorso di reclutamento che si concluderà a breve. Continuare a investire in risorse umane, attrezzature, formazione, significa investire sulla sicurezza, che è uno dei servizi di ritorno che i cittadini chiedono con forza allo Stato”. Omaggio all'impegno del Corpo che viene anche dal Comandante delle Milizie Leonardo Lonfernini, a nome del Congresso Militare.

Nel video, le interviste al Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone e al Segretario agli Esteri, Luca Beccari