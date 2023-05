La Svezia conquista l'Eurovision di Liverpool

Loreen (@Eurovision)

Testa a testa 'scandinavo' per la vittoria dell'Eurovision Song Contest ma alla fine, sommando il voto delle giurie e quello del pubblico, l'ha spuntata la Svezia con Loreen che fa il bis dopo il trionfo del 2012. Seconda classificata la Finlandia con un delusissimo Käärijä e la sua“Cha Cha Cha“, che ha prevalso nel televoto ed è stata forse la canzone preferita dal pubblico in arena che ne ha ripetutamente intonato il ritornello. Sul terzo gradino del podio Israele con Noa Kirel mentre l'Italia con Marco Mengoni e la sua “Due Vite” ha strappato un discreto quarto posto, smentendo i pronostici che lo accreditavano ottavo. A contribuire al suo risultato anche i 12 punti dati dalla giuria sammarinese che gli ha offerto quindi il massimo appoggio, mettendo a tacere sul nascere le trite e ritrite polemiche del passato, sul campanilismo tra San Marino e l'Italia. Con il settimo trionfo la Svezia raggiunge l'Irlanda con il record del maggior numero edizioni vinte nella storia dell'Eurovision Song Contest.

Alla conclusione della serata finale l'organizzazione ha diramato i risultati ufficiali delle due semifinali e per i Piqued Jacks - i portacolori di San Marino eliminati nella seconda - è arrivato un altro boccone amaro: si è scoperto infatti che il gruppo pop rock di Pistoia, con “Like an Animal”, ha ottenuto zero voti, così come la Romania. Un record negativo nella storia della manifestazione anche se i Piqued Jacks si portano a casa lusinghieri apprezzamenti dalla stampa e da Marco Mengoni che ha pubblicamente dichiarato la sua preferenza per i rappresentanti di San Marino, tra tutti i partecipanti all'Eurovision di Liverpool.