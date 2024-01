Maltempo: allerta in quattro regioni. Possibili nevicate a San Marino dalla prossima settimana

Nel servizio l'intervista a Pierluigi Randi (Meteorologo) e Giuliana Barulli (Direttrice AASLP)

È imminente l'arrivo di un ciclone di aria gelida che dall'attuale coda autunnale, mite e soleggiata, porterà all'inverno. Le piogge moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri con accumuli massimi di 40 cm. Il ciclone sarà accompagnato da venti in rinforzo, specie lungo le coste. Oggi allerta gialla in Emilia, Liguria, Lombardia e Toscana. Da domani, giorno dell'Epifania, piogge, vento e nevicate spazzeranno via le masse d'aria tiepide e il calo termico sarà diffuso.

Di estremo però, precisa il meteorologo Pierluigi Randi, non ci sarà nulla: “Arriverà la tipica fase fredda dei mesi statisticamente più freddi dell'anno”.

A San Marino, in attesa delle possibili nevicate, è già operativa la sezione dedicata dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici: "Tutte le attività propedeutiche all'attivazione del servizio sgombero neve - afferma Giuliana Barulli, direttrice AASLP - sono state attivate. È operativo un numero di telefono dedicato 0549 883559 (per emergenze 0549 888888) al quale risponde una segreteria telefonica".



