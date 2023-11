Manifestazione per la pace a San Marino

Un gruppo di cittadini sammarinesi si è organizzato per manifestare in favore della pace. L'appuntamento è alle 16.00 di sabato 11 novembre in piazza della Libertà a San Marino Città. Nel manifesto diffuso sui social, gli organizzatori sottolineano la volontà di fare sentire la loro voce davanti alle sofferenze.

"San Marino si è astenuto dalla votazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiedere una tregua umanitaria immediata e duratura nella Striscia di Gaza. - scrivono - Ci dissociamo da questo silenzio e ci diamo appuntamento in piazza".