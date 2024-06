Maturità 2024: è il giorno della prima prova in Italia, a San Marino la seconda

Al via oggi in Italia gli esami di maturità per 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di candidati, sono 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504; infine ci sono 87.756 studenti degli istituti professionali. Si parte stamattina alle ore 8.30 con la prima prova, uguale per tutti. La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l'insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.



Il "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti è una delle poesie selezionate per l'esame di maturità. Per l'analisi del testo, è stato scelto anche un brano tratto dal romanzo "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1925. Inoltre, i maturandi possono confrontarsi con "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini, e con le riflessioni sull'uso dell'atomica proposte dallo storico Giuseppe Galasso nel suo "Storia d'Europa". Altre tracce includono "Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla Mattiot, "Profili selfie e blog" di Maurizio Caminito e un testo della giurista Maria Agostina Cabiddu sull'importanza della Costituzione.

A San Marino invece oggi i maturandi affronteranno la seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo, che verterà su Latino e Greco per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Liceo Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico.