Medio Oriente: CSdL non condivide l'astensione di San Marino all'ONU. “Centralità alla diplomazia”

Tema sentito anche in Repubblica, il conflitto israelo-palestinese. Presa di posizione forte del Segretario CSdL, dopo l'astensione di San Marino sulla risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco. Non condivisibili le motivazione addotte dal Segretario di Stato Beccari, secondo Enzo Merlini; che sottolinea come l'iniziativa puntasse “ad interrompere il massacro di civili a Gaza”, favorendo la creazione di corridoi umanitari.

A suo avviso il Titano avrebbe dovuto aderire. E poi una serie di amare considerazioni. “Reagire all'orrore delle brutali violenze di Hamas – scrive il leader sindacale – con altre violenze indiscriminate da parte dell'esercito israeliano sui civili, non fa altro che alimentare una spirale di odio”. Da qui la posizione della CSdL; affinché tacciano le armi, ridando spazio alla diplomazia. Con la prospettiva dei “due popoli, due Stati”.