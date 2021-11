Meteo: allerta gialla in appennino, San Marino solo lambita dai fenomeni

Nella giornata di domani sono previsti rinforzi di ventilazione sulle aree appenniniche centro-orientali dell'Emilia-Romaggna, fino a Burrasca Moderata con locali raffiche di intensità superiore. Ventilazione in attenuazione dalle ore serali. Per queste aree la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo di colore giallo, il grado minore. San Marino sarà probabilmente solo lambito dai fenomeni, soprattutto dalla tarda serata di domani, quando sono possibili brevi rovesci. Per domenica si prevede un tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite. Bassa la possibilità di pioggia.