Novità e conferme nel palinsesto autunnale di San Marino Rtv

Nuova stagione televisiva al via su San Marino RTV. Tornano le produzioni di durata: l'attualità e il confronto politico nel talk VICEVERSA (mercoledì, alle 21.00, con Silvia Pelliccioni e Mauro Torresi); il format dedicato al sociale KHORAKHANE' (giovedì, alle 21.00, con Sara Bucci); le storie di vita in QUALCOSA DI PERSONALE (venerdì, alle 21.00, con Monica Fabbri).

Già avviata la stagione calcistica: in diretta, con il campionato di Lega Pro, nuova serie per C VEDIAMO IL LUNEDI' (lunedì, alle 20.00, con Maurizio Marin e Roberto Chiesa); focus sul campionato sammarinese in EXTRATIME (martedì, alle 20.00, con Alessandro Ciacci); spazio alle nuove leve con PASSIONE CALCIO GIOVANILE (mercoledì, alle 17,55).

Conferme importanti, poi, quelle che vengono dalle grandi firme, ospiti abituali dell'Emittente di Stato. Da ottobre, sugli schermi di San Marino RTV, le nuove serie di: WASHINGTON FILES di Alan Friedman con un ciclo Speciale dedicato alle presidenziali americane del 5 novembre. L’approfondimento, con le voci di giornalisti ed esperti nelle ultime fasi della corsa alla Casa Bianca e le prospettive nel post-voto, rispetto agli scenari che la vittoria di Kamala Harris o di Donald Trump andrà a configurare.

Da lunedì 14 ottobre, alle 21.30. IL GRANDE GIOCO di Dario Fabbri, con Gianmarco Morosini: terza edizione, 10 nuove puntate per il programma di geopolitica, in una fase storica decisiva. Analisi e dibattito su più piani e contesti, partendo dai due teatri di guerra cruciali, dal conflitto russo-ucraino all'incendio mediorientale. In onda dal 15 ottobre, il martedì alle 21.00.

Due le novità: GENITORI SI DIVENTA, dedicato a genitori e famiglie, per riscoprirne e valorizzarne il ruolo. Attraverso la partecipazione di esperti riconosciuti - Alberto Pellai, Daniele Novara, Anna Oliverio Ferraris e Maria Rita Parsi -, ogni puntata affronta temi rilevanti legati alla crescita dei figli, fornendo informazioni affidabili e offrendo uno spazio di confronto per aiutare i genitori nelle sfide quotidiane, con consapevolezza. Di Silvia Fabbri ed Eleonora Pozzi, in onda dal 2 ottobre, il mercoledì alle 20.45.

Arriva anche IL CLIMA, SIAMO NOI, un programma che esplora il cambiamento climatico e il suo impatto nella vita quotidiana, con un focus su soluzioni pratiche, in un’ottica di sostenibilità. Insieme agli esperti - climatologi e ricercatori - si approfondiranno le cause del riscaldamento globale e come si possa agire per ridurlo. Da un'idea di Luca Gualandra, in studio con Silvia Fabbri. In onda dal 10 ottobre, il giovedì alle 21.40.

San Marino RTV trasmette: ch.831 DTT; ch.520 Sky; ch.93 TvSat. On demand: www.sanmarinortv.sm