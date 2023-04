Nuovo ospedale: obiettivo avviare il cantiere nel 2024, prossimo passo il bando internazionale

Tempi e obiettivi sono confermati: far partire il cantiere per il nuovo ospedale di Cailungo nel 2024. A spiegarlo è il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, con il quale abbiamo fatto il punto sullo stato del progetto. Tema al centro dei lavori parlamentari negli ultimi mesi, in occasione della legge di bilancio: la nuova struttura ospedaliera rientra infatti nelle opere da progettare nel 2023 e avviare nell'anno successivo. Ora si guarda al prossimo passaggio fondamentale: il bando internazionale che riguarderà finanziamento, progettazione e costruzione.

Già 15, di cui cinque di alto livello, le manifestazioni di interesse ricevute. Soggetti ancora oggi disponibili e in attesa del bando, assicura Ciavatta. Una data per l'emissione ancora non c'è, chiarisce il Segretario, ma l'obiettivo è di realizzarlo entro due mesi da oggi. Intanto, si aspettano le valutazioni dello studio sulla vulnerabilità dell'attuale struttura. Una questione annosa a cui si è fatto riferimento anche in Commissione Sanità a marzo, nella seduta con l'audizione dei vertici Iss.

Il documento, spiega Ciavatta, è ora all'attenzione dei tecnici dell'Azienda Lavori Pubblici. Considerando eventuali interventi di rinforzo, l'attuale edificio sarà ancora agibile per quattro-cinque anni in attesa del nuovo. Gli esperti valuteranno, tra le altre cose, se mantenerne o meno alcune parti. Per il resto, ricorda il Segretario, sono già stati svolti gli studi geologici, così come i progetti con spazi e collocazione delle unità operative dell'ospedale del futuro.