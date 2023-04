Obiettivo sicurezza: focus su Codice della Strada, sanzioni e sfide future

Codice della Strada, profili sanzionatori, penali e assicurativi, prospettive e sfide future al centro dell'evento formativo sulla sicurezza stradale promosso dall'Automobile Club San Marino in collaborazione con l'Ordine Avvocati e Notai. Tema – afferma il Presidente dell'Ordine Alfredo Nicolini – dalla valenza sociale. “In tribunale arrivano le casistiche più disparate, ma uno degli aspetti più rilevanti è quello legato al rispetto dei limiti di velocità. Notiamo inoltre in questi ultimi anni l'aumento di alcune cause amministrative, per auto e moto che circolano senza assicurazione. E questo – rimarca Nicolini - può rappresentare un problema da un punto di vista sociale anche per chi subisce il danno”.

La full immersion mette a fuoco vari aspetti, senza tralasciare le responsabilità correlate ai veicoli di nuova generazione. Entra infatti in gioco la cyber security applicata alle Auto a Guida Autonoma, potenzialmente esposte ad attacchi hacker. Si guarda al futuro partendo però dall'oggi. Il convegno arriva infatti all'indomani della presentazione da parte della Segreteria Interni delle modifiche al Codice della Strada, che potenzia diritti e introduce nuovi doveri, anche per pedoni e ciclisti.

“Non commettiamo l'errore di pensare che gli unici fruitori della strada siano gli autoveicoli”, afferma l'ispettore della Polizia Civile Francesca Spadoni. La mole di lavoro del corpo è notevole: nel 2022 solo la sezione pronto intervento ha eseguito oltre 24.500 controlli su veicoli e persone. 12.000 le sanzioni elevate. Alla guida spesso si sottovalutano alcune condotte. Anche un parcheggio o una manovra azzardati – afferma Spadoni - possono comportare rischi. Importante, quindi, riflettere sulla sicurezza. Tema che riguarda tutti, a prescindere dall'età. “I giovani devono imparare la cultura della sicurezza e questo è stato fatto a San Marino da varie istituzioni, anche dalle forze dell'ordine con incontri nelle scuole” - ricorda Lucio Daniele. “Ma anche i meno giovani devono fare corsi di aggiornamento per il rispetto del Codice e dei cartelli stradali, che spesso non vengono letti, soprattutto nei centri abitati”.