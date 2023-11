"Occhio alla superficie", a San Marino il convegno internazionale di oculistica

“Occhio alla superficie, a tutte le età”, apparentemente tecnico il titolo della VI edizione del convegno internazionale di oftalmologia, che ha chiamato a raccolta al Kursaal professionisti provenienti da 20 paesi, si rivolge in realtà ad un numero di persone che cresce sempre di più, in ogni fascia d'età. Un appuntamento particolarmente sentito quest'anno per via dell'imminente inaugurazione, a San Marino, del centro per lo studio e la terapia dei miopi.

Nel video l'intervista ad Alessandro Mularoni, responsabile scientifico del meeting e a Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità