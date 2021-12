Partiti i lavori di manutenzione della superstrada

Sono iniziati i lavori di manutenzione della superstrada grazie alla squadra cantonieri dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Per i prossimi quattro giorni, i cantonieri a cui è affidata la sorveglianza e la minuta manutenzione di tratti di strada locali, concentreranno le loro attività sulla Superstrada eseguendo la manutenzione che prevede il taglio dell’erba cresciuta sulle banchine e la pulizia di cunette e scarpate.

La manutenzione programmata è finalizzata a curare il territorio e rendere la Superstrada più decorosa sia alla vista dei residenti sia ai numerosi turisti che decideranno di raggiungere il Centro Storico di San Marino per vivere il Natale delle Meraviglie durante le festività natalizie.

Da non sottovalutare l’importanza della pulizia delle cunette che consente di mantenere l'efficienza dei canali di scolo delle acque meteoriche ed evitare allagamenti. “È apprezzabile l’impegno che i tecnici del Settore Viabilità ed i cantonieri – sottolinea Giuliana Barulli, direttore dell'Azienda Autonoma di Stato - stanno portando avanti per tenere pulito e decoroso il nostro territorio in termini di cura della viabilità”.