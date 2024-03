Pasqua, il messaggio del vescovo Turazzi: "L'augurio è avere fiducia per affrontare la sofferenza"

Nel video l'augurio del vescovo di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi

E' un appello a mantenere la fiducia, per "affrontare il peccato, la sofferenza e il male", quello che il vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi, rivolge ai fedeli nel giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù. Turazzi parte proprio dal riferimento biblico, per arrivare ai giorni nostri. Quella pietra sulla tomba vuota, dice Turazzi, "mi fa pensare al nostro stato d'animo attuale, soprattutto alla guerra e al fatto di vedere, in alcune persone, l'aumentare di tensione e il coprire di ridicolo chi dice che non ci può essere pace senza fare un passo indietro. Quando si costruisce la relazione bisogna fare spazio all'altro". "Cristo - prosegue - ci ha dato il modo di affrontare" le difficoltà, con la fiducia. "L'augurio di Pasqua è proprio quello di avere fiducia".

