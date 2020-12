Per i sammarinesi spostamenti da e per il Titano sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza giustificazione

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, a seguito dei continui confronti di queste ultime ore tenuti direttamente con la Farnesina, chiarisce che: “Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione”. Resta inoltre il fatto che San Marino, essendo presente nell’elenco del DPCM del 3 dicembre 2020, non è soggetto ad alcuna restrizione in via generale per gli spostamenti dall’Italia.





Dunque, nelle date comprese dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra San Marino e le regioni confinanti, Emilia-Romagna e Marche, saranno sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza necessità di giustificazione. Sia per sammarinesi che non residenti. Rimane invece confermato il divieto allo spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, per i quali occorre l’autodichiarazione prevista.

Resta inteso - spiegano gli Esteri - che nei giorni in cui saranno invece vietati gli spostamenti al di fuori del comune di residenza (cioè al momento il 25, 26 dicembre e 1 gennaio), i non residenti o non soggiornanti non potranno recarsi a San Marino salve le eccezioni previste (lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute).





Per quanto concerne l’interpretazione delle “situazioni di necessità” valgono le FAQ della Presidenza del Consiglio italiana, concordata con le Prefetture di Rimini e Pesaro-Urbino.





La Segreteria, sui rientri dall'Estero, ad eccezione che il rientro avvenga dalla Repubblica Italiana o dalla Città del Vaticano, per le quali non vi sono restrizioni, informa che a breve uscirà una nuova disposizione che prevede, per chi farà ingresso in Repubblica proveniente dall’estero o che vi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni, l’obbligo di presentare un certificato che attesti l’esito negativo di un test molecolare effettuato entro le 48 ore dall’ingresso a San Marino. Rimane invece confermata la procedura per i cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti che fanno rientro dall’estero di avvisare il Dipartimento Affari Esteri al fine di sottoporsi, entro le 48 ore dal rientro, al test molecolare. In attesa dell’esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.