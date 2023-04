Percorso d'eccellenza per gli studenti di San Marino grazie a un accordo con l'Università Cattolica di Roma

e interviste a Roberto Ciavatta e Antonio Gasbarrini

Accordo storico tra San Marino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, siglato dal Segretario di Stato alla Sanità e dal Magnifico Rettore Franco Anelli. Garantire un percorso d'eccellenza per gli studenti sammarinesi che vorranno intraprendere studi e carriera medica: San Marino a tale scopo sigla un protocollo d'intesa con l'Università Cattolica, per la riserva di posti aggiuntivi a cittadini e residenti. Ad accogliere la delegazione sammarinese, cui ha preso parte anche il direttore dell'Iss, Francesco Bevere, il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor Gasbarrini, con lo staff dell'Ateneo, ognuno per la propria competenza, dai bandi di concorso alle scuole di specializzazione. E l'accordo, potrebbe fare da apripista per nuove, interessanti prospettive.

Nel video le interviste a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità, e al professor Antonio Gasbarrini, preside Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”