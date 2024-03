Preparazione ai rischi: gli studenti delle superiori di San Marino brillano alle Olimpiadi EUR-OPA

Più di 1150 studenti da oltre 100 scuole di 22 nazioni europee e del Mediterraneo si sono sfidate nelle Olimpiadi EUR-OPA, competizione che mette alla prova la conoscenza delle nuove generazioni sulla capacità di affrontare le sfide che derivano dai disastri naturali e tecnologici. La competizione, aperta ai ragazzi fino ai 16 anni, viene organizzata da EUR-OPA, piattaforma che dal 1987 è attiva per la cooperazione nel campo dei grandi disastri naturali e tecnologici e di cui San Marino è stato fondatore con il Centro Europeo Medicina delle Catastrofi.



Anche quest'anno il Cemec ha coinvolto nella sfida gli studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino, che si sono cimentati in quiz, in lingua inglese, sulla capacità di affrontare eventi e catastrofi che potrebbero comportare perdite umane ed economiche. Una prova difficile, in cui le squadre del Titano hanno ottenuto ottimi risultati, classificandosi al 12°, 22° e 32° posto fra le 290 squadre partecipanti, dimostrando un'ottima capacità di saper fronteggiare le calamità.