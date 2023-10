Presunto adescamento, Belluzzi invita le famiglie a condividere informazioni con le forze dell'ordine

Sentiamo Andrea Belluzzi

Sul presunto tentativo di adescamento da parte di una donna nei confronti di una ragazzina nelle vicinanze della scuola media di Fonte dell'Ovo, interviene il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi: “Desidero rassicurare le famiglie e ringraziare quella madre che ha collaborato e portato subito le notizie sia alla scuola che alle forze dell'ordine”.

Belluzzi sottolinea che c'è un'indagine in corso e invita le famiglie a continuare a collaborare come hanno fatto e a condividere ogni possibile informazione. “Capisco che viene fatto sulle chat – dice - ma vanno condivise anche con autorità giudiziaria e forze dell'ordine, per permetterci di approfondire e capire se è successo, cosa è successo e andare a intercettare l'eventuale responsabile”.